ファインダーのなかのトルシエは、柔らかい笑顔を作って見せてくれたいよいよ6月に開幕を迎える北中米ワールドカップ（W杯）は、その大会名の通りアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による共同開催で行われる。複数国による共同開催は今回が2回目であり、最初に行われたのが2002年の日韓大会だ。（文＝徳原隆元）1993年に誕生したJリーグが起爆剤となり、日本でもサッカーがメジャースポーツへと昇華して全国的な人気を博して