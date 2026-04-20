イランが、パキスタンで開催予定の米国との第2回平和交渉への参加を拒否したと、イラン国営メディアIRNA通信が19日（現地時間）に報じた。同通信はこの日、「イスラマバードで第2回会談が開かれるとの報道は事実ではない」とし、「現状では実質的な成果が得られる可能性は極めて低い」と伝えた。続けてその理由として、「ワシントンの過度かつ非現実的な要求、頻繁な立場変更や矛盾した対応の連続、停戦協定違反とみなされる海上封