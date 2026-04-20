北朝鮮は、「金君玉（キム・グンオク）英雄艦」など潜水艦が集結している新浦（シンポ）一帯から、東海（トンヘ、日本名・日本海）上のアルソム方向へ弾道ミサイル数発を発射した。韓国軍は、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の性能試験である可能性も排除していない。もし事実なら、イラン戦争により世界の関心が中東へ集中している隙を突き、北朝鮮が水中での「第2撃（second strike）能力」確保へさらに一歩近づくための作業を着