『『100万回生きたねこ』のナゾを解く』（宮崎哲弥 著）『100万回生きたねこ』（佐野洋子／1977年 講談社）は、100万回も生きて死ぬを繰り返す「ねこ」を描く絵本だ。100万人の飼い主が彼を愛し、彼の死を悲しむ。しかし、ねこは泣かない。誰のことも好きじゃなかったから。ある時、野良猫に生まれ変わったねこは、初めて自分を好きになる。そして、白いねこに恋をする。家族をもつ。やがて子らは独立し、白いねこも老いて死ぬ。ね