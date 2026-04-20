「急行いなわしろ」を再現JR東日本東北本部とJR東日本びゅうツーリズム&セールスは2026年4月17日、ふくしまデスティネーションキャンペーンの特別企画として、団体専用臨時列車「令和版 急行いなわしろ号」で行く旅行商品を発売すると発表しました。 【ナニこの列車!?】「仙台−会津」直通列車と「元ネタの列車」（画像で見る）この列車は、1960年代から1982年まで仙台と福島県会津エリアで運行された急行「いなわしろ号」