酒田市定期航路事業所は、定期船「とびしま」運休の緊急措置として臨時運航を4月20日から5月1日まで行う。代替船の手配が整うまで、小型遊漁船と国土交通省酒田港湾事務所の港湾業務艇「みずほ」で運航する。運賃は無料だが、定員が極少数のため日帰りの一般観光者には対応しないという。4月24日から5月1日まで乗船分は4月20日午前10時から予約の受付を、電話のみで受け付ける。優先順位は島民と島民に準ずる人、島内宿泊施設の予