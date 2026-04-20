【ワシントン＝池田慶太】米中央軍は１９日、オマーン湾で同日に拿捕（だほ）したイラン船籍の大型貨物船「ＴＯＵＳＫＡ」の映像を公表した。コンテナを多数搭載した同船に向け、米海軍の駆逐艦「スプルーアンス」が警告を発したり射撃したりする場面が収められている。中央軍によると、当時ＴＯＵＳＫＡは、イランに向かってアラビア海北部を航行中だった。６時間にわたり米国の海上封鎖違反にあたると警告を受けた後も停止し