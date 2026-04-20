■MLBロッキーズ9ー6ドジャース（日本時間20日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）は敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で出場、5打数2安打で連続試合出塁記録を“51”に伸ばして球団単独3位、今季7度目のマルチヒットをマークした。先発・佐々木朗希（24）は4回2/3、78球を投げて、被安打7（1本塁打）、奪三振2、四死球2、失点3（自責点3）、今季初勝利はお預けとなった。前日19日は出塁なしで迎えた9回2死から