米大リーグ、ドジャースは19日、フリーマン内野手を産休制度「父親リスト」に入れたと発表した。フリーマンは今季20試合に出場して打率2割9分6厘、3本塁打、14打点。ロバーツ監督によると、21日から敵地サンフランシスコで戦うジャイアンツ3連戦中に戦列に戻ってくるという。（共同）