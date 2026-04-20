スコットランド・カップ準決勝のセントミレン戦で先制ゴールを決めるセルティックの前田大然＝19日、グラスゴー（ロイター＝共同）サッカーのスコットランド・カップは19日、英国のグラスゴーで準決勝1試合が行われ、前田大然らが所属するセルティックがセントミレンに延長の末、6―2で勝って決勝に進んだ。前田は前半開始直後に先制点を決め、延長前半にアシストもマークした。今季公式戦9点目。旗手怜央はベンチ入りしたが、