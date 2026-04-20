松田のカットボールを捉えて3ランに巨人の石塚裕惺内野手が19日、ジャイアンツタウンで行われたファーム・リーグの楽天戦に「3番・遊撃」で先発出場し、3回に鮮やかな逆転3ランを放った。SNS上のファンからは「なぜ1軍にいないのか」などと、“昇格”を待ち望む声が上がっている。先発の戸郷が2点を奪われて迎えた3回無死一、二塁の絶好機で、石塚が打席に立った。カウント2-1から松田が投じたカットボールを鋭く振り抜くと、