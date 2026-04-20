読書の効能とは何か。『書物を楽しむあえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）を出した作家の林望さんは「ただただ愉快痛快なだけの本も、それまた読書の大切な役割だ」という――。■読書には2つの側面があるまず私の読書史のなかで、最大の作家といったら、前述の如く、あのハードボイルド小説の大藪春彦です。大藪作品はもう全部読みました。別にそこから人生を学ぶとか、深い感銘を受けるとかいうわけではなく、本当に純粋