■人生における最大の決断入社や転勤、子どもの進学といったライフイベントが重なるこの時期、多くの人が直面するのが住まいに関する難題です。住まいの選択は、単なる生活拠点の確保にとどまらず、その後の資産形成や家族の幸福度、さらには老後の生活設計までも大きく左右する、人生における最大の決断といっても過言ではありません。「身軽で自由な賃貸派」か「資産を形成する持ち家派」かを巡って、長く論争が繰り広げられてき