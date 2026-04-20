ガールズグループKISS OF LIFEのハヌルが、大胆な衣装で視線を奪った。ハヌルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「K2O」のコメントとともに写真を投稿した。【写真】ハヌル、“大胆カット”でインナーあらわ公開された写真は、タイ・バンコクで開催された「K2O Songkran Music Festival」に出演した際のオフショットだ。ハヌルは、黒いハイレグボディスーツにショートパンツを着用している。特にお腹近くまで大き