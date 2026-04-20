2008年の連載開始以来、硬派な読者を熱狂させてきた岩波書店『世界』の看板連載「メディア批評」が、戦いの場を現代ビジネスに移し、奇跡の復活を遂げた！今回のテーマは、権力への「忖度」に染まったメディアの構造的問題。この危機的な潮流は、トランプ政権下のアメリカでも顕著に表れている。ベネズエラの大統領を拉致したドナルド・トランプ米大統領は、ニューヨーク・タイムズのインタビューに「私には国際法は必要ない。私を