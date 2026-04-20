中央公論新社が主催する「新書大賞2026」で大賞を受賞し、14万部突破の大ベストセラーとなっている東畑開人さんの『カウンセリングとは何か』（講談社現代新書）。20206年3月21日に三省堂書店神田神保町本店で行われた記念講演「方法としての新書」の内容を、前後編にわたってお届けします。この後編では、新書を読むこと／書くことを「観光」、「町びらき」として捉える東畑さんの思いが語られます。構成・文／小沼理前編〈「新書