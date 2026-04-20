あっという間に4月も後半戦で、すぐ目の前にはゴールデンウイークが迫ってきた。少し気が早いが、連休中に読む本をいまから仕込んでおいては？おすすめの新刊4冊を紹介します。『すべてが円くなるように』原田マハ／幻冬舎／1650円真珠をモチーフにした短編集。日本とパリを行き来する作家で美術史家の「私」は、フェルメールの大規模展覧会があることを知り、チケットが完売であるにもかかわらず一縷の希望を持ってオランダ