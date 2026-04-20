あのと粗品 あのと粗品が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「Rakuten GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」にシークレットとして登場した。映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』スペシャルステージ。本作のオープニング曲を担当するあのと粗品に加え、着ぐるみ姿のケロロ軍曹もステージに駆けつけた。