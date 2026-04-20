◆米大リーグロッキーズ９―６ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースが１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に逆転負けを喫し、今季初の連敗となった。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打で、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばした。また、先発の佐々木朗希投手は４回２／３を投げて７安打３失点の内容で降板し、