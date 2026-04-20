全国の小学校からひっぱりだこの教師がいます。この10年で3000時間以上の飛び込み授業を行い、いまもっとも日本の公立小学校を知っていると言っていい存在です。数々の崩壊した教室をコミュニケーションの授業で立て直し、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」や日本テレビ系列「世界一受けたい授業」などにも出演。著書『足型をはめられた子どもたち』では、各地で出合った目を疑うような授業、規則を紹介するとともに、コミュニ