チャーはん 岩瀬洋志、RINON＆SUZU（ME:I）、チャーはんの志村秀哉＆森次政裕（超特急）、村田祐基＆船津稜雅（超特急）、NAOYA（MAZZEL）が18日、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に登場。「MAX&Co.」のステージでランウェイを歩いた。