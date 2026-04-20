2025年10月20日、自由民主党（自民党）と日本維新の会は両党の連立のための合意文書を取り交わした。その中に「インテリジェンス政策」として、2026年度における国家情報局と国家情報会議の創設、インテリジェンス・スパイ防止関連法制（基本法、外国代理人登録法およびロビー活動公開法など）の検討開始、2027年度末までに独立した対外情報庁（仮称）の創設が謳われている。もしこれらの政策が実現すれば、それは1952年の内閣総理