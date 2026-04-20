「五月病」は真面目で責任感ある人がなりやすいもうすぐゴールデンウィークだ。長期の休みが明けると、いわゆる「五月病」を発症する人が増える。五月病とは、連休明けに、なぜか体が動かなくなる、眠れない、食欲が落ちる、気持ちが落ち込むなどの症状が出て、出社できなくなることを総称した俗語だ。日本予防医学会は、「五月病になりやすい人は、几帳面で真面目で責任感がある傾向があり、症状が長引くとうつ病にまで進行するこ