小型EVシリーズから順次展開業界内で一貫した「規格」の設定は、自動車の黎明期から続く悩みの種だ。各社は独自のやり方や考えを持っているため、互換性のないバリエーションが無数に存在してしまう。【画像】EV版『ポロ』がまもなく登場！ 新世代バッテリー搭載でコスト削減目指す【フォルクスワーゲンIDポロのプロトタイプを詳しく見る】全25枚EV充電規格を例に挙げると、タイプ1、タイプ2、チャデモ（CHAdeMO）、CCSなど、多