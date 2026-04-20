心地よい打感を求め、やさしさを整え、操作性を研ぎ澄ます。2026年のキャロウェイ「X FORGED」シリーズは、従来の素材・設計を見直すことで、軟鉄鍛造の魅力をあらためて高い次元へ押し上げてきた。名器の系譜から生まれた新たなアイアン・ウエッジの魅力を、若手注目コーチの鈴木貴之が語る！ キャロウェイは「やわらかさも、切れ味も」妥協しない 軟鉄素材を従来モデルで使用していた「S20C」から「S15C」