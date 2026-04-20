◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3回に右前適時打、9回に左中間二塁打を放ち、5打数2安打1打点。連続試合出塁を球団歴代単独3位の51試合に伸ばした。先発の佐々木朗希投手（24）は4回2/3を7安打3失点で降板して今季初勝利はならなかった。試合は6―9で敗れ、チームは今季初の連敗とな