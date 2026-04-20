【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ・カップは19日、ロッテルダムで決勝が行われ、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZアルクマールが佐野航大と小川航基のNECナイメヘンに5―1で勝ち、2012〜13年以来の優勝を果たした。毎熊、市原は出番がなかった。先発した佐野航は後半途中までプレー。途中出場した小川が0―3から1点を返した。