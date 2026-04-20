老後資金の不安を抱えていた会社員のユウスケさん（仮名・51歳）。ある晩、Instagramで「大阪府警察」のアカウントからダイレクトメッセージを受け取ります。物価高などの社会不安に寄り添う内容から、「警察が推奨する安全な資産防衛策」だと信じ込み、指定されたLINEグループに参加。しかし、老後資金を投じたユウスケさんを待っていたのは、冷酷な結末でした。公的機関の権威を悪用した、現代のSNS投資詐欺の実態とは。不安につ