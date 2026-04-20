19日未明、千葉県君津市の路上で60代の男性がひき逃げされ、その後、死亡した事件で、会社員の50歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、会社員の伊場誠容疑者（50）です。警察によりますと、伊場容疑者は19日午前0時半前、千葉県君津市の路上で近くに住む千田辰也さん(66)を軽貨物車でひいたにもかかわらず、その場から逃走した疑いがもたれています。伊場容疑者は、事件後に、別の車に乗り換えて仕事に出