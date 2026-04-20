【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 2−2（PK：5ー3） ファジアーノ岡山（4月19日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】密集を切り裂くグラウンダーパス約2カ月ぶりに復帰を果たしたガンバ大阪のFW宇佐美貴史が、圧巻のアシストを記録。FWイッサム・ジェバリのゴールをお膳立てすると、パナソニックスタジアム吹田が大歓声に包まれた。2月7日に行われたセレッソ大阪との開幕戦で左ハムストリングと左ヒラメ筋を肉離れ