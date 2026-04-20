日本ハム公式チア、ファイターズガールの元人気メンバーで、昨季限りで卒業した橋本莉々花がエスコンフィールドに観戦に訪れたことを報告した。ユニホームにマスカットサワーを片手にした写真とともに「１人でエスコン観戦してきたよ」と綴った。人気メンバーだった橋本は惜しまれながらも昨季限りでファイターズガールを卒業。コメント欄などでは「可愛すぎる一人観戦いいね！！」、「美女のぼっち観戦！！きつねダンス聴く