元モーニング娘。でタレントの高橋愛が19日、自身のSNSを更新。いとこであるK-POPグループ・NCT WISHのリクとのダンス動画を公開した。【写真あり】高橋愛、いとこの“K-POPアーティスト”とダンス動画公開高橋は公式Xで「ライブ終わりに覚えてくれたの リクありがと!!!」と添えて、2人でモーニング娘。「気まぐれプリンセス」を踊る動画を投稿。楽しそうに踊る姿が印象的な動画となっている。この投稿には「何となくダンス