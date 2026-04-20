18日に放送された日本テレビ系のドキュメントバラエティ番組『アナザースカイ』(毎週土曜22:00〜)に、アイドルグループの＝LOVEが出演。SNSでは、彼女たちの頑張りや軌跡、そして今現在の姿に「泣いた」というコメントが数多く上がった。(左から)佐々木舞香、野口衣織撮影：泉山美代子＝LOVEは指原莉乃プロデュースのアイドルグループ。メンバー10人の“アナザースカイ”である沖縄に全員が赴いた。まずは、センター・佐々木舞香