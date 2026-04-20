アイドルグループ「君に、胸キュン。」の楠木こはなさんが、2026年4月12日にXを更新。6年前と現在のパスポートの写真を公開し、激変ぶりに驚きの声が上がっている。「今の自分も昔の自分も好きです」楠木さんは4月10日、Xで「パスポート更新したのだけど、前の顔写真指名手配犯すぎて神」と投稿。ファンから、「公開してくれ！」「ガチで見せて」などの反応が寄せられていた。そして4月12日、「6年でだいぶ可愛くなった」とコメン