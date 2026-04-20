東地区の覇権をかけた大熱狂の首位攻防戦は、まさに「死闘」と呼ぶにふさわしい展開となりました。 2026年4月19日（日）、オープンハウスアリーナ太田で行われた群馬クレインサンダーズ対宇都宮ブレックスの一戦。地区1位を狙う群馬は、王者の意地を見せた宇都宮の終盤の遂行力に屈し、惜しくも逆転負けを喫しました。 CS（チャンピオンシップ）の前哨戦とも言えるハイレベルなバトルの全貌をレポӦ