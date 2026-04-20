【「日本民俗学」の基礎知識】日本人の生活を規制する「つきあい」の型 お中元・お歳暮は霊力・霊魂の贈答手段 日本の伝統文化の中には、特徴のある「つきあい」の型があります。たとえば、日本の伝統社会では贈答の慣習が色濃く存在しています。歳末や正月、盆など1年の折り目ごとに行われているほか、出産祝いや婚礼、葬儀などの人生儀礼のおりや、新築や病気、旅行といった臨時の機会にも、贈答が行われています。こうした