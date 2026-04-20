日本のフェンシング界にまた一つ、歴史が刻まれました！ 現地時間2026年4月18日（土）、エジプト・カイロで開催された男子フルーレ・ワールドカップ（W杯）個人戦において、飯村一輝選手（NTT株式会社）が圧倒的な強さを見せつけ、自身初となる金メダルを獲得いたしました。 世界トップレベルの剣士たちが集う中、準決勝・決勝と快勝を重ねて掴んだ栄冠。若きエースが成し遂げた快挙の全貌をお伝えしま