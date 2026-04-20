リハビリ期間を過ごす中で自分の引き出しが増えた！ 『ラブすぽ』読者のみなさん、読売ジャイアンツの高梨雄平です。前回は久々のコラムで、リハビリからの復帰、今シーズンの自分への「期待」みたいなものを書かせていただきました。今回は約半年間ほどの「リハビリ期間」を自分なりに振り返ってみようと思います。 まず、僕自身の野球人生の中で、「故障でチームを長期間離れる」という経験は昨年が初め