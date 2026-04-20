燃費よく、速く進むための「波消し装置」がある 波の発生を抑える船首のしくみ 船が進むと、必ず波が立ちます。これは避けられない現象ですが、船が消費するエネルギーに強く関わるため、造波抵抗をどう抑えるかは非常に重要な課題です。 この抵抗を軽減するため、現代の大型船では船首水面下に「バルバスバウ」と呼ばれる球状の突起が設けられています。船首で生じる波を抑え、進みやすさを高めるための構造です