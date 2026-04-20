イラン大統領米国の度重なる裏切りによりホルムズ海峡は封鎖された イランのペゼシュキアン大統領は「度重なる裏切りと、この大きな譲歩をプロパガンダ目的で悪用したことにより、ホルムズ海峡は再び閉鎖された」と発表。 イスラム革命防衛隊海軍はペルシャ湾とオマーン湾の停泊地から出ないよう船舶に警告、海峡に接近する船舶は敵とみなされ標的にさせる。 米国側は今週中にも交渉を再開する意向を示しているが