◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打席目は左中間へのエンタイトル二塁打で、この日２本目の二塁打を放って２戦ぶりのマルチ安打とした。相手先発は２２年にエンゼルスで同僚だったロレンゼン投手。１点リードの３回１死で迎えた２打席目は、２球目