サッカー界の未来を担う逸材を取り上げるスポニチ新潟版の企画「ブレーク候補生」。今回はアルビレックス新潟U―18で主将を務めているDF岡崎我徠（がく、18）だ。本格転向してから1年にも満たないセンターバックは両足から放たれる正確なロングフィードが武器で、苦手だった守備も成長中。個人ではトップチーム、チームとしてはプレミアリーグへの“ダブル昇格”を目標に掲げ、努力を重ねている。新潟U―18に加入当初は1メート