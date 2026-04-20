ベンフィカとの「リスボン・ダービー」で今季初ゴールを決め、雄たけびを上げるスポルティングの守田英正＝19日、リスボン（ゲッティ＝共同）サッカーのポルトガル1部リーグで19日、スポルティングの守田英正はホームのベンフィカ戦で0―1の後半に今季初ゴールを挙げ、終盤まで出場した。チームは1―2で競り負けた。（共同）