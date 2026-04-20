「海鮮と豚骨おでん おすすめ屋」は、2026年4月13日から5月18日までの期間限定で、天然マグロの中トロが食べ放題となる特別キャンペーンを、神田店と船橋店の2店舗で開催しています。日曜日から木曜日限定、数量限定です。一部対象外の日があります。追加料金なし！中トロ食べ放題は数量限定！新鮮な海鮮や10種類以上の九州豚骨おでんなど、130品の本格メニューが3300円で食べ飲み放題できるコースに天然マグロの中トロが仲間入