4月20日（現地時間19日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス1回戦第1試合が行われ、第2シードのボストン・セルティックスと第7シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズが対戦した。 セルティックスは、ジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウン、デリック・ホワイト、サム・ハウザー、ネミーアス・ケイタが先発。一方のシクサー