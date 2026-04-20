リーグ・アン第30節が19日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とリヨンが対戦した。連覇を目指すチャンピオンズリーグ（CL）でベスト4へ駒を進めたPSG。4連覇中のリーグ・アンでは勝ち点の取りこぼしもあるが、2試合消化の多い2位RCランスに暫定「1」ポイント差をつけて首位を走っている。開催延期となったRCランスとの直接対決を来月中旬に控える中、しっかりと勝ち点を積み上げて優勝争いをリードし続けたいところ。今節