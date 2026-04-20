男は現在も逃走中です。札幌の地下鉄東西線・ひばりが丘駅の構内で20代の女性が男に下半身を触られる事件がありました。事件があったのは、札幌市厚別区にある地下鉄東西線ひばりが丘駅の構内です。おととい午後6時45分ごろ、20代の女性から「男に下半身を触られた」と110番通報がありました。女性は地上に向かう階段をのぼっている途中で、背後に近づいてきた男から被害にあったということです。男はそのまま地上方向に走り去り現