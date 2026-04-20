中国メディアの第一財経は16日、原油価格の高騰でペットボトルのコストが増加していると報じた。記事によると、中東情勢悪化の影響はさまざまな方面に波及している。ある中国国内飲料メーカーの担当者は、飲料用ボトルに使われるポリエステル樹脂（ペットボトル用チップ）の価格がすでに約4割上昇しているとし、「これがボトル製造コストの8割を占めるため、全体のコストは約3割上昇している」と説明した。上海鋼聯電子商務股Ê