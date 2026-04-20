俳優の山崎賢人（31）と松下洸平（39）が、来年2月19日公開の映画「殺人の門」（監督金井紘）でダブル主演する。東野圭吾氏の小説が原作。山崎は「すぐには理解しきれない部分もありましたが、それでも言葉では表せないほどの面白さを感じました」と初めて脚本を呼んだ際の心境を振り返った。2022年のTBS日曜劇場「アトムの童」で親友役で共演して以来、現実でも親友になった2人。会えない時はビデオ通話をするなど仲睦まじいエ