「とんねるずの生でダラダラいかせて！！」という人気バラエティー番組に何度か出ました。それが縁で「とんねるず」の木梨憲武くんと食事に行ったりする関係になりました。ある時、一緒に焼き肉を食べていると、木梨くんが「譲二さん。オレ、演歌を歌いたいんですよ」といきなり言いました。しかも「譲二さんと一緒に歌いたいんですよ」「えー、オレとかよ」。正直、面くらいました。彼は酒を飲めないのでシラフ。酔った上の勢